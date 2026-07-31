हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಬಿರುಕು..?
Published: Jul 31, 2026, 06:35 PM
|
Updated: Jul 31, 2026, 06:35 PM
join
share
ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಬಿರುಕು..?
Recommended Videos
01:25
3 ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ ಪ್ರಕರಣ; ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ
01:28
ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಕರವೇ ಆಕ್ರೋಶ
02:23
ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಯೋಚನೆ..
04:02
ʼಕೋಪʼ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ?
01:01
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
01:51
ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ: ಆರೋಪಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸರು
03:40
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
01:01
ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ : ನದಿಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ
01:09
ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ
01:49
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ
02:00
CWRC ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ
05:23
ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರೋ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ; ಸಾಲ ಮರು ವಾಪತಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್
Trending
News
Photos
Videos
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ..! ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಕೆ. ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
2
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
3
ಶಾಲೆಗಳ ಸುತ್ತ 50 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾನ್: ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು!
4
ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!
5
Vinay Kulkarni Bail: ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದೇಕೆ? ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ