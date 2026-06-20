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Published: Jun 20, 2026, 04:10 PM|Updated: Jun 20, 2026, 04:10 PM
ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡರು.

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ಸ್ನಾಪ್​​ ಚಾಟ್​​​ ಸ್ನೇಹ ನಂಬಿ ಬಂದವಳಿಗೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ! ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ
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