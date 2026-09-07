हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಪ್ರಜಾಸೇವಾದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಯುವಕ
Published: Sep 07, 2026, 09:45 PM
|
Updated: Sep 07, 2026, 09:45 PM
join
share
ಪ್ರಜಾಸೇವಾದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಯುವಕ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಯುವಕ ತರಾಟೆ, ನೀವ್ ಬರ್ತೀರಿ..ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ..ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವಕ ಕ್ಲಾಸ್
Recommended Videos
01:53
7ನೇ ದಿನದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ
03:20
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
06:11
ಸಿಐಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ
11:28
07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
08:42
07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
02:03
ಮಲ್ಲಬಾದ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಂತಿದೆ
03:13
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ದಾಳಿ: ಅನಧಿಕೃತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 4.02 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧ ವಶ
07:39
ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಂದ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
03:37
1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
03:44
ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಂಖನಾದ ಆಂಜನಪ್ಪ
02:55
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದಂದೇ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಶಿಕ್ಷಕ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೂಸೈಡ್!
05:09
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ, ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಯತ್ನ: ಭೂಗಳ್ಳರಿಂದ ಬಂಡೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವಿಕೆ
Trending
News
Photos
Videos
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕ್ರಶ್ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೀತಿ, 6 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
2
BBK 13 : ಯಾರು ಈ "ಯುಕೆ ಹುಲಿ" ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಊರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೆ?
3
ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿ ಬರಪೀಡಿತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
4
ಬಿಗ್ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಹಸುಗೂಸು..! ಆ ಮಗು ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತೆ..? ತಾತನ ಮುತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಕ ಕಂದಮ್ಮ
5
ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ; ನಾಯಕರ ಸಾಥ್ನಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ