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Published: Sep 07, 2026, 09:45 PM|Updated: Sep 07, 2026, 09:45 PM
ಪ್ರಜಾಸೇವಾದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಯುವಕ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಯುವಕ ತರಾಟೆ, ನೀವ್ ಬರ್ತೀರಿ..ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ..ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವಕ ಕ್ಲಾಸ್

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