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ಆಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷ
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 07, 2026, 03:15 PM
|
Updated: Aug 07, 2026, 03:15 PM
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ಆಡಿ ಮಾಸ ಅಥವಾ ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ದಿನ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪರ್ವಕಾಲ.
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