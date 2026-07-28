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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 28, 2026, 07:00 PM
|
Updated: Jul 28, 2026, 07:00 PM
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ರಾಮೂರ್ತಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ರಾಘವ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ರಾಘವ್ ಬಂಧನ
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