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ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ!
Published: Jun 12, 2026, 09:10 PM
|
Updated: Jun 12, 2026, 09:10 PM
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ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ, ಸಂಚು-ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 200.
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