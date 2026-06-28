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ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
Written By
Bhimappa
Published: Jun 28, 2026, 12:05 PM
|
Updated: Jun 28, 2026, 12:05 PM
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50 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಸಿಗದ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾ
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