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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಶುಭಾಶಯ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ?
Published: Jun 25, 2026, 09:35 PM
|
Updated: Jun 25, 2026, 09:36 PM
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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಶುಭಾಶಯ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ?
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