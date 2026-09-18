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ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಧೂಳೀಪಟ
Written By
Yashaswini V
Published: Sep 18, 2026, 11:50 AM
|
Updated: Sep 18, 2026, 11:50 AM
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ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 127 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
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