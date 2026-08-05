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ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧನ ಶಮನಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಆಗಮನ
Published: Aug 05, 2026, 10:35 PM
|
Updated: Aug 05, 2026, 10:35 PM
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ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಅಸಮಾಧಾನ, ಶಾಸಕರ ಕೋಪ ಶಮನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಸರತ್ತು ಶುರು, ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಆಗಮನ.
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