Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧನ ಶಮನಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಆಗಮನ

Published: Aug 05, 2026, 10:35 PM|Updated: Aug 05, 2026, 10:35 PM
ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕರು ಅಸಮಾಧಾನ, ಶಾಸಕರ ಕೋಪ ಶಮನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಸರತ್ತು ಶುರು, ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಆಗಮನ.

Recommended Videos

ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ : ಇಳಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
01:22
ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧನ ಶಮನಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಆಗಮನ
01:18
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ
01:45
ಮೇವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರೈತ
01:57
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಉಜನಿ ಹಾಗೂ ವೀರ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿ
01:15
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣ: CBI ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
01:45
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
05:57
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಾಗರದ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
01:43
ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಮಾಹಿತಿ
04:03
ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು
05:14
ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ
01:01
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ದಿನೇಶ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
05:22

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬರ್ತ್‌ಡೆಗೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಏನು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌?
2
3
4
5