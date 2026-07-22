हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಸರ್ಕಾರಿ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ
Published: Jul 22, 2026, 06:30 PM
|
Updated: Jul 22, 2026, 06:30 PM
join
share
ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಬಳಿಯ ಮಾಹಾಂತೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Recommended Videos
05:51
ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಭವಿಷ್ಯ?
05:31
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ರೈತ
04:48
ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಬುಧವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶೇಷತೆ
08:14
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಕ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ?
02:56
ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಷ್ಣಸ್ಥಾವರಗಳ ಅವಲಂವನೆ
04:22
ಯಶವಂತಪುರ-ನಾಗಸಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಟ್ರೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ
02:18
ಕೊಪ್ಪಳ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
01:18
ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ
02:44
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಂಧನ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಕ್ರೋಶ
03:44
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ದೆಹಲಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ, 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರಿಂದ ಲಾಬಿ
05:40
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
05:58
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವ ಏನು?
Trending
News
Photos
Videos
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Bhutan Traffic System
31 min ago
2
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ವೋಟರ್ಸ್!
SIR Process Karnataka
1 hr ago
3
ಚನ್ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ : ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ
HD Kumaraswamy
1 hr ago
4
Bengaluru Crime: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ವೃದ್ದೆ ಕೊಂ*ದ ಪಾಪಿ; ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸಾಗಾಟ, ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನರಳಾಟ
gagan
1 hr ago
5
Karnataka NEET Protest LIVE: NEET ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವು; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ
karnataka neet protest
1 hr ago