/ಸರ್ಕಾರಿ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ

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Published: Jul 22, 2026, 06:30 PM|Updated: Jul 22, 2026, 06:30 PM
ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಬಳಿಯ ಮಾಹಾಂತೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

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