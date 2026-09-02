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ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ
Published: Sep 02, 2026, 08:35 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 08:35 PM
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ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ, ಹಣ ಪಡೆದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರ ನೇಮಕ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ.
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