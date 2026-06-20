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ಅಂಬರ ಗುಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್
Published: Jun 20, 2026, 04:15 PM
|
Updated: Jun 20, 2026, 04:15 PM
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ಮತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಬರ ಗುಡ್ಡ ಜೂನ್ ೨೬ ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂಬರ ಗುಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
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