/ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್.. ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ

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Published: Sep 22, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 22, 2026, 05:00 PM
ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್.. ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ.

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