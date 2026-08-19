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ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರ
Written By
Chetana Devarmani
Published: Aug 19, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 02:20 PM
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ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ
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