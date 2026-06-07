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ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜೀನಾಮೆ: ತಮಿಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣ!
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜೀನಾಮೆ: ತಮಿಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣ!
Published: Jun 07, 2026, 09:35 PM IST
|
Updated: Jun 07, 2026, 09:35 PM IST
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ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದ ಫೈರ್ಬ್ರಾಂಡ್ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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