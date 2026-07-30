/ಬರದ ಹೊಡೆತದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ರೈತರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ

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Published: Jul 30, 2026, 03:10 PM|Updated: Jul 30, 2026, 03:10 PM
ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ವಾನರಸೇನೆಯ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬರದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ವಾನರ ಹಿಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

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