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ಬರದ ಹೊಡೆತದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ರೈತರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ
Published: Jul 30, 2026, 03:10 PM
|
Updated: Jul 30, 2026, 03:10 PM
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ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ವಾನರಸೇನೆಯ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬರದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ವಾನರ ಹಿಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
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