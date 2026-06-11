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ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಂ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ರಚನೆ: ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ರೌಡಿಸಂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕ್ರಮ
Written By
Puttaraj K Alur
Published: Jun 11, 2026, 01:35 PM
|
Updated: Jun 11, 2026, 01:56 PM
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ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಂ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ರಚನೆ: ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ರೌಡಿಸಂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕ್ರಮ
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