/ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಯುವಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನವಿ

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Written ByBhimappa
Published: Aug 14, 2026, 06:30 PM|Updated: Aug 14, 2026, 06:30 PM
ಗುಟ್ಕಾ ಪಾನ್‌ ಮಸಲಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜನ ಆಗ್ರಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ತಂಬಾಕು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು

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