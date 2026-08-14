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ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಯುವಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನವಿ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 14, 2026, 06:30 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 06:30 PM
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ಗುಟ್ಕಾ ಪಾನ್ ಮಸಲಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜನ ಆಗ್ರಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ತಂಬಾಕು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು
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