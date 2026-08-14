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ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಂದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಗೆ ಮನವಿ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 14, 2026, 06:25 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 06:25 PM
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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಪಾನ್ ಮಸಲಾ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜನ ಆಗ್ರಹ
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