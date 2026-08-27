हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ನೀವು PCOD ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ-ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ
Published: Aug 27, 2026, 08:35 PM
|
Updated: Aug 27, 2026, 08:37 PM
join
share
ನೀವು PCOD ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ-ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ
Recommended Videos
03:40
ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಚಹಾಗೂ ತಲೆನೋವಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು?
03:20
ನೀವು PCOD ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ-ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ
03:06
ತಿಂಡಿ-ಊಟದ ನಂತರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
05:07
ನೀವೂ ಬಿಸಿನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು!
03:54
ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್
02:05
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ರೈತರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್!
01:32
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವದಂತಿ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
02:38
ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ತರಾಟೆ
06:13
ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ರೋಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬಾಣ
05:35
ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
09:35
ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್
03:44
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ
Trending
News
Photos
Videos
22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣ : ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
2
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಬದಲಾಗುವ 5 ನಿಯಮಗಳು: LPG, ITR, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್!
3
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಬಂಪರ್ ಗಿಪ್ಟ್ : ‘ರಣಬಾಲಿ’ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್!
4
Bengaluru: ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
5
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಿ!