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ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್
Written By
Bhimappa
Published: Aug 26, 2026, 05:25 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 05:25 PM
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ಸುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್
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