Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಪರಿಹಾರ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 25, 2026, 01:55 PM|Updated: Jul 25, 2026, 01:55 PM
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ. ಶನಿವಾರದಂದು ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ.

Recommended Videos

ಪುಣ್ಯ ಎಂದರೇನು? ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು?
03:41
ʼಮಂಗಳʼ ಎಂದರೇನು?
02:49
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
04:23
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
06:33
ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
02:02
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವೀರಪ್ಪ
01:12
ಸ್ಕೂಲ್ ಲವರ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಲು ಪ್ರೇಯಸಿ ಪಟ್ಟು
02:40
ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸೋನಮ್‌ ವಾಗ್‌ಚುಕ್‌
02:58
ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್‌
02:31
ನೀಟ್‌ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಏನಂದ್ರು?
04:26
ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆ: ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ - ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ!
01:17
ನೀಟ್ ಗೊಂದಲದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದುಸ್ಸಾಹಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ
07:01

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ; ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ
arecanut price today shimoga. mamcos arecanut price today15 min ago
2
burnt cloves for skin17 min ago
3
Daily wager fills potholes30 min ago
4
smart card for free bus in karnataka41 min ago
5
Indian Railways52 min ago