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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
Written By
Chetana Devarmani
Published: Jul 06, 2026, 03:15 PM
|
Updated: Jul 06, 2026, 03:15 PM
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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
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