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Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 06, 2026, 03:15 PM|Updated: Jul 06, 2026, 03:15 PM
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌ 1. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

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