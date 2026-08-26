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ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲ್ಲೆ ಕೇಸ್
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Bhimappa
Published: Aug 26, 2026, 09:30 AM
|
Updated: Aug 26, 2026, 09:30 AM
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ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಲಾಟೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಸವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಆರತಿ ಉಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
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