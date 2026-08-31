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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ..
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 31, 2026, 02:30 PM
|
Updated: Aug 31, 2026, 02:30 PM
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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ.. ಶಾಸ್ತ್ರ... ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಕ್ಷೆ.
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