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ATM ವಾಹನವನ್ನೇ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು; ಹಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
Published: Jul 10, 2026, 03:25 PM
|
Updated: Jul 10, 2026, 03:25 PM
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ಆನೇಕಲ್(ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ): ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ 1 ಕೋಟಿ 79 ಲಕ್ಷ ಹಣವಿದ್ದ ಎಟಿಎಂ ವಾಹನವನ್ನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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