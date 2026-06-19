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ಹಾಡಹಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಗೆ ಯತ್ನ
Published: Jun 19, 2026, 05:00 PM
|
Updated: Jun 19, 2026, 05:00 PM
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ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ, 'ಹಾಡಹಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಗೆ ಯತ್ನ, ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆಯ 14 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ ಪಾದಚಾರಿ.
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