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ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ : ಇಳಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Published: Aug 05, 2026, 10:40 PM
|
Updated: Aug 05, 2026, 10:40 PM
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ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹಾಗೂ ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಆಡಿಯೋ ಸಂಚಲನ, ಸಚಿವ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್, ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಕಂಠಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.
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