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Published: Jun 19, 2026, 11:55 PM|Updated: Jun 19, 2026, 11:55 PM
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

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ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ
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