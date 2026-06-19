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ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ
Published: Jun 19, 2026, 11:55 PM
|
Updated: Jun 19, 2026, 11:55 PM
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ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
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