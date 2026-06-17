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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೇಕರಿ, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್
Published: Jun 17, 2026, 04:20 PM
|
Updated: Jun 17, 2026, 04:20 PM
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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೇಕರಿ, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್. ನಾಳೆ ಬೇಕರಿ, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಸಿಗೋದು..!
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