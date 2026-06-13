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Published: Jun 13, 2026, 11:45 PM|Updated: Jun 13, 2026, 11:45 PM
ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಜೂನ್‌ 26ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆ ಎಂ ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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ಜೂನ್‌ 26ಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ!
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