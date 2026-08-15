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Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 15, 2026, 09:30 AM|Updated: Aug 15, 2026, 09:30 AM
ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ? ಲಿಕ್ಕರ್ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿ

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