8 ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

  • Aug 25, 2025, 02:09 AM IST

ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು 8 ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

