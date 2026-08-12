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ಬಷರ್ ಅಲ್ ಅಸಾದ್ ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 12, 2026, 02:00 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 02:00 PM
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ಬಷರ್ ಅಲ್ ಅಸಾದ್ ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಷರ್ ಅಲ್ ಸಿರಿಯಾದ ಪದಚ್ಯುತ ನಾಯಕ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ
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