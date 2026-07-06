हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಕೃಷ್ಣಾ ಸೇರಿ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ
Written By
Chetana Devarmani
Published: Jul 06, 2026, 08:30 AM
|
Updated: Jul 06, 2026, 08:30 AM
join
share
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯ ನೀರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ ಸಮೀಪ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Recommended Videos
04:31
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ SIR ಕುರಿತು ಸಭೆ
02:23
ಮೂರು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಸರು
01:42
ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತ
01:41
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ
01:13
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಭಾಗಿ
01:07
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ವರ್ಡೆ ಹೋರಾಟ
01:07
ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಡೆಗೆ 3-2ರಲ್ಲಿ ಜಯ
01:58
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-07-2026
02:18
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-07-2026
02:13
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04-07-2026
01:42
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ
01:50
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ! ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚಳ
Trending
News
Photos
Videos
Govt Bus: ಮತ್ತೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ BMTC ಬಸ್, ಬೇರೆ ಬಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶಿಫ್ಟ್! ಕೋಟಿ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಯಾವಾಗ?
BMTC bus breaks down and stalls in the middle of the road passengers shifted to another bus When will things improve
30 min ago
2
ಮಳೆನಾಡದ ಮಲೆನಾಡು!.. ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ತುಂಗಾ ನದಿ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
chikamangaluru rain
1 hr ago
3
Today Horoscope: ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿವರೆಗಿನ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ; ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?
Horoscope 2026
1 hr ago
4
ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಿಂದ KSRTC ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಪಯಾಣ!.. ಎಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ?
KSRTC Bus
1 hr ago
5
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಲೂ ಆಗದೇ ಪರದಾಡ್ತಿರೋ ನಟಿ!.. ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು
ರಂಭಾ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
2 hrs ago