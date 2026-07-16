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ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 16, 2026, 02:00 PM
|
Updated: Jul 16, 2026, 02:00 PM
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ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ತುಂಬಾ ವಿಷೇಶವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಗುರುವಾರ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
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