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ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ
Written By
Chetana Devarmani
Published: Sep 05, 2026, 12:00 AM
|
Updated: Sep 05, 2026, 12:00 AM
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ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ
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