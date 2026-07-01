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Written ByYashaswini V
Published: Jul 01, 2026, 10:40 AM|Updated: Jul 01, 2026, 10:40 AM
ಆರ್‌ಬಿಐ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,50,000ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಿದೆ.

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