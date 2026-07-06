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ಪಿಎಫ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಏನದು?
Published: Jul 06, 2026, 03:25 PM
|
Updated: Jul 06, 2026, 03:25 PM
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ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ಮೇಲೆ 1800 ರೂ. ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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