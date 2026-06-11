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Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 11, 2026, 01:30 PM|Updated: Jun 11, 2026, 01:32 PM

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ: ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಕಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ

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