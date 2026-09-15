हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಗಣೇಶನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ: ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
Written By
Yashaswini V
Published: Sep 15, 2026, 05:35 PM
|
Updated: Sep 15, 2026, 05:35 PM
join
share
ಗಣೇಶನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ: ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
Recommended Videos
01:08
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
01:11
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
02:00
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
01:03
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
00:44
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
01:28
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
00:30
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
00:42
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
01:01
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
01:27
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
01:13
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
00:58
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
Trending
News
Photos
Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿ
2
ತುಮಕೂರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ, 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಸಜೀವ ದಹನ
3
ಮಾತುಕತೆಯಾದರೂ ತಣಿಯದ ಕೋಪ : ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲೆ.. CCTV ಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸೆರೆ
4
ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ
5
ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವ ಹಳದಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಪುಡಿ