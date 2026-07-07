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Published: Jul 07, 2026, 09:50 PM|Updated: Jul 07, 2026, 09:56 PM

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಮೊದಲು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್‌

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