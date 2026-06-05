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ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
Published: Jun 05, 2026, 07:50 AM IST
|
Updated: Jun 05, 2026, 07:50 AM IST
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ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸಲು ರಕ್ತದಾನ
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