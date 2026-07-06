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Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 06, 2026, 08:25 AM|Updated: Jul 06, 2026, 08:25 AM
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

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