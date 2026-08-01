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ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿವಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 01, 2026, 12:20 PM
|
Updated: Aug 01, 2026, 12:20 PM
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ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು 9 ಮಂದಿ ಮರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರದ ಕೊಹಿನೂರು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
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