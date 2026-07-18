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ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ರೈತರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸುವ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಪ್ಪಂದ!
Published: Jul 18, 2026, 01:05 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 01:07 PM
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ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ರೈತರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸುವ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಪ್ಪಂದ!
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