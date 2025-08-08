ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 6, 2025ರಂದು ಸಂಜೆ ಪಾಂಗಳ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ನಾಲ್ವರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಾದ ಅಜಯ್ ಅಂಚನ್ (ಕುಡ್ಲ ರ್ಯಾಂಪೇಜ್), ಅಭಿಷೇಕ್ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಾ), ಸಂತೋಷ್ (ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ) ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮೇಲೆ 50-60 ಜನರ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ" ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಜತ್ರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಉಜಿರೆಯ ಬೆನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.