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Published: Jul 04, 2026, 02:55 PM|Updated: Jul 04, 2026, 02:55 PM
ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್‌ಆಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಬಸ್, 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರು ಬಳಿ ಘಟನೆ, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ.

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