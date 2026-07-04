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ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಆಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಬಸ್ : 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
Published: Jul 04, 2026, 02:55 PM
|
Updated: Jul 04, 2026, 02:55 PM
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ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಆಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಬಸ್, 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರು ಬಳಿ ಘಟನೆ, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ.
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