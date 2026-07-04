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SIR ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂಬ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 04, 2026, 08:15 PM
|
Updated: Jul 04, 2026, 08:15 PM
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ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಬೇಕು
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